Petition Strabs Niedersachsen

Das Quorum gibt für jede Petition an, wie viele Unterschriften benötigt werden, damit openPetition von den zuständigen Entscheidungsträgern eine Stellungnahme einfordert. Hier ist ein Quorum von 5.000 Unterschriften gefordert.Bitte unterzeichnen Sie die Petition und sorgen Sie Ihrerseits für die Verbreitung.Soviel für heute. Bleiben Sie uns gewogen, gesund, zuversichtlich und kämpferisch.Gehen Sie am 12.9.2021 zur Kommunalwahl. Natürlich auch am 26.9.2021 zur Bundestagswahl. Sie können jeweils nur alle 5 Jahre bzw. 4 Jahre wählen. Erheben Sie Ihre Stimme. Wählen Sie nur Politiker, die ihr freies Mandat ausüben, so wie es das Grundgesetz im Artikel 38 vorsieht. Wählen Sie die Parteien ab, die lernresistent an der Strabs festhalten.