Kommunalwahl 12.9.2021

Dennoch umgibt mich ein Hauch von Zuversicht. Noch nie waren die Listen für die anstehende Kommunalwahl so prall gefüllt mit neuen Namen. Noch nie scheint die kommunalpolitische Mitmachmotivation junger Menschen so groß gewesen zu sein. Ich hoffe nicht, dass das Alte eine neue Renaissance erfährt.Lange wurde über eine kostenaufwendige Renovierung des Rathauses sinniert. Wir brauchen keine frischen Tapeten im Dahlenburger Rathaus. Wir brauchen frischen Wind im Rathaus und in den Räten.Meine Präferenzen für die Kommunalwahl 2021