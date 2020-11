BI-Strabs-Dahlenburg Info-Mail - Wilfried Reiser informiert - Ausbau K 35 - Haushalt - Ausfall Kindergartengebühren

ich will heute über meine Einschätzung zu einer geplanten Maßnahme hier im Flecken Dahlenburg berichten, in der Hoffnung, dass sich hieraus auchnicht nur für die eigene Kommune, sondern auch für andereundableiten lassen. Ich kommuniziere diese Einschätzung bewusst nur in der Funktion des Sprechers unsererund nicht als Öffentlichkeitsreferent „aktive Bürger“.Ich werfe einen Blick in dieund denür denDieses Dokument ist öffentlich einsehbar als Anlage der Tagesordnung der 7. Sitzung des Umwelt-, Bau- und Straßenbauausschusses des Flecken Dahlenburg, am 25.11.2020.Ich will an dieser Stelle nicht den Haushaltsplanentwurf kommentieren, sondern lediglich auf eine Position aufmerksam machen.Es ist geplant diegrundhaft zu sanieren. Diesebefindet sich ortsausgängig zum Teil auf Gemeindegebiet. Es ist unstrittig, dass der Landkreis Baulastträger ist und die Kosten der grundhaften Sanierung, die im Übrigen notwendig erscheint, zu tragen hat.für mich ist der Sachverhalt, warum der Flecken Dahlenburg für den Gehwegbau dieser Straßeals Investitionsprojekt plant. Als Investitionszuweisungen sind vom Land für den Gehwegbau 34.000 EUR veranschlagt.Nach meinerist der Flecken Dahlenburg ohne Not bereit, dem Landkreis einezuteil werden zu lassen. Und das in einer Situation, in der der Flecken Dahlenburg auf Grund der vorgetragenen Fehlbeträge gemäß NKomVG zur Aufstellung einesverpflichtet ist. Nach meiner Kenntnis besteht diese Verpflichtung in 2020 nur für 5 Gemeinden und eine Samtgemeinde im gesamten Landkreis Lüneburg. Die Betroffenen werden wissen, wer gemeint ist. Wer mehr an diesem Thema interessiert ist, den verweise ich auf das Internet.Der Gehweg ist in der aktuellen Verfassunggeschweige dennEr wird aller Voraussicht nicht breiter werden und somit keine erhöhte und zusätzliche Sicherheit für die Anlieger mit sich bringen. Will heißen, dass die Anlieger im Vergleich zu der jetzigen Situation keinen Vorteil genießen. Vor diesem Hintergrund wäre auch einegemäß Straßenausbaubeitragssatzung nicht gegeben, wenn wir kein Moratorium hätten. Indes ist mit Sicherheit anzunehmen, dass eine Sanierung des Gehweges erforderlich sein wird, wenn die Kreisstraße ausgekoffert werden sollte. Sollte nicht hier daszur Geltung kommen?Wenn der LandkreisStraße saniert und im Zuge dieser Sanierungdie sich im Gemeindeeigentum befinden, beschädigt, dann muss auch der Verursacher für die Kosten aufkommen. Nur wenn dieser Sachverhalt vom Rat und von der Verwaltung nicht eingefordert wird, wird dieses „Geschenk“ sicher gern entgegengenommen.Die Kommune hatSie hat auch Rechte. Diese müssen selbstbewusst vorgelagerten Gebietskörperschaften deutlich gemacht werden. Im anderen Fall muss es erlaubt sein auf folgenden Sachverhalt hinweisen zu dürfen.Es ist zutreffend, dass der Haushalt durchin Schieflage gerät. Die Gesamtkosten des Kindergartenbetriebs belaufen sich auf jährlich ca.. Daszahlt, derals eigentlicher Träger der Tageseinrichtung, zahlt. Bei derbleiben ca.hängen, Jahr für Jahr mit steigender Tendenz.Vorgenanntes Beispiel zeigt einmal mehr, dass sich wenig Gedanken zur tatsächlichen Bedarfserkennung grundhafter Sanierung, auch für Nebenanlagen, gemacht werden. Diesemuss ein Ende haben. Zuversichtlich stimmt mich indes ein kürzlich ergangenes Urteil desaus September 2020. Mehr als 4 Jahre nach Ausstellung der Gebührenbescheide für den Ausbau zweier Straßen in Hanstedt, hat das Verwaltungsgericht den Klägern Recht gegeben. Die klagenden Anlieger erhalten ihre geleisteten Beiträge von der Gemeinde zurück.Beste Grüße vonDer Beitrag wurde mit freundlicher Genehmigung von Wilfried Reiser bei myheimat eingestellt.