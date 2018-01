Dachau : Farbreise |

Mein bestes 2018 – Herzenswünsche erfüllen & Ziele erreichen

Inhalte des Workshops:



•Rückblick auf Ihr persönliches 2017:

was hat gut funktioniert, wo gibt es Verbesserungswünsche? Was haben Sie erfolgreich zu Ende gebracht, wo ist noch etwas offen? Was möchten Sie in diesem Jahr ganz sicher anders gestalten? Was möchten Sie neu beginnen und beibehalten?

•Die eigenen Kraftquellen erkennen - Blockaden und Hemmnisse aufspüren und klären

•Kreatives Visualisieren und Gestalten Ihrer Vorhaben und Ziele im neuen Jahr 2018

•Übungen zur Stärkung der eigenen Kräfte und des Selbstvertrauens

•Gemeinsame Energieaufstellung „Vertrauen in die eigene Kraft“ oder „Traumreise zu Ihren Herzenswünschen“



Stärken Sie bewusst Ihre positive und kraftvolle Energie zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele im neuen Jahr! Starten Sie motiviert und freudig auf den Weg zur Zielerreichung.



