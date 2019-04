Impulsabend - Ich bin dann mal...ICH!

Eigentlich könntest Du mit Deinem Leben zufrieden sein.

Aber was?

Im Job bist Du erfolgreich, privat läuft es soweit gut, vielleicht hast Du sogar Familie, ein schönes zu Hause – und doch – irgendwas fehlt!Vielleicht bist Du Dir selbst irgendwann abhandengekommen im Hamsterrad oder im System, und weißt nicht mehr was Duwillst, und ob es tatsächlichZiele sind, die Du verfolgst.Ich bin dann mal…ICH! – ist einans Leben. Hör auf nur zu funktionieren! Hör auf zu müssen und sollen. Es wird Zeit, Dein Leben tatsächlich zuLeben zu machen.Kein klassischer Vortrag, sondern ein Abend mit viel, mit kleinen Übungen, in denen Du das Gehörte sofort in Deinen Alltag übertragen kannst, mitund der sicheren Motivation am Endeden ersten Schritt zu tun.Ticketvorverkauf: TICKET Mehr Infos zum Vortrag und zu Ilona Thurn findest du hier.