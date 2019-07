Sylt zur Probe :-)))))

Cuxhaven : Alte Liebe |

Sylt sehen und sterben! 😂😂😂



Naja, ganz so schlimm war es dann doch nicht!Aber es war ein wunderschöner Tag auf Sylt, bei herrlichstem Wetter! Was will man mehr!Mit dem Reisebus ging es bis Cuxhaven und von dort auf den Katamaran "Adler Cat"! Gleich nach dem Ablegen vom Hafen bin ich nach draußen und habe dort die Wellen, den Wind und die Sonne genossen! Die 2-stündige Überfahrt war schon herrlich genug.Auf Sylt haben wir dann eine sehr informative Rundfahrt mitgemacht, auf der wir sehr viel über die Insel erfuhren. Da möchte ich gern einen 2. kleinen ( oder auch nicht ganz so kleinen! Mal sehen! :-))))))))) ) Beitrag draus machen.