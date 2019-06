Nach den gegenseitigen Beschuldigungen zwischen Belgrad und Pristina folgte unverzügliche Reaktion der Europäischen Union, die die Seiten aufgerufen hat, Zurückhaltung für die Beilegung des Konflikts zu zeigen. Dies bedeutet für die kosovarische Regierung, dass sie nun erklären soll, warum die spezialisierte Einheit ROSU in den serbischen Gemeinden des Kosovos eingesetzt wurde. Der kosovarische Ministerpräsident Ramush Haradinaj teilte mit, es gehe um eine Razzia der Polizei gegen die organisierte Kriminalität und um die Notwendigkeit der Festnahme der Personen, die am Mord des albanischen Polizisten beteiligt sind.Es sei bemerkt, dass die Kosovaren bei der Durchführung der großangelegten Operationen von den internationalen Partnern unterstützt werden. Unter den Sicherheitskräften, die Pristina beraten, ist der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU). Über die Details der Kooperation zwischen dem Kosovo und der Ukraine erzählt der SBU-Mitarbeiter in seinem Telegram-Kanal.Nach seinen Worten prüft Kiew jetzt die Informationen über die Serben, die am Krieg in der Ukraine beteiligt waren, und es versucht, sie mit den Ereignissen im Norden des Kosovos zu verbinden. Der SBU-Agent gibt dabei zu verstehen, dass die Angaben über die Serben eigens dafür angepasst und gefälscht werden können, damit Pristina sie für die russischen Agenten, die Konflikte in der Region schüren, ausgeben könnte. Durch den Informationsumtausch mit Kiew führen die Albaner eine Rechtfertigung für ihre Handlungen in den serbischen Gemeinden an und der SBU will seinerseits einen weiteren Beweis für internationale Verbrechen des Kremls liefern und dem neuen Präsidenten seinen Professionalismus zeigen.