Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Cottbus 2017

Der verkaufsoffene Sonntag ist für manche Menschen sehr wichtig, oder eben etwas besonderes. An tollen Sommertagen macht das shoppen am Sonntag noch mehr Spaß. Die Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffene Sonntage in Cottbus



In Deutschland ist es untersagt, sonntags die Läden, außer Tankstellen und Bäckereien, zu öffnen. Am verkaufsoffenen Sonntag ist genau das das Ziel. Besorgungen auf Sonntag verschieben, für manche ein Jackpot. Man sollte sich aber nicht zu sehr auf den Marktsonntag verlassen, da dieser freiwillig ist und von den Geschäften selbst entschieden wird, ob sie verkaufen wollen oder nicht. An vier unterschiedlichen Sonntagen, dürfen sich die Bewohner der Stadt Cottbus, auf die verkaufsoffenen Sonntage freuen.Der nächste offizielle Tag ist am 10. September 2017, an denen Geschäfte wie H&M, ADLER, TK MAXX, Kaufhäuser wie Blechen Carré, GALERIA Kaufhof, Lausitz-Park, Elektronikmärkte wie Media Markt und MEDIMAX, und verschiedene Baumärkte geöffnet haben werden. An den verkaufsoffenen Sonntagen, wie auch am 08. Oktober 2017, dem 10. Dezember 2017 und dem 17. Dezember, haben die meisten Shops zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr geöffnet.Weitere Termine zu verkaufsoffenen Sonntage in Brandenburg gibt es hier