Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung von Coppenbrügge durch den nördlichen Ith

Unser Weg führt uns vom Treffpunkt ein Stück durch Coppenbrügge direkt auf den Kamm des Iths. Zwischen Fahnenstein und Teufelsküche hindurch erreichen wir den Oberberg, den höchsten Punkt unseres Weges. Wir folgen dem Kammweg mit schönen Ausblicken auf verschiedene Felsformationen und die Umgebung bis zum Ithturm. Durch den Naturwald Saubrink/Oberberg geht es dann immer leicht bergab im großen Bogen zurück nach Coppenbrügge. Für unterwegs gilt „Rucksackverpflegung“. In Coppenbrügge kehren wir zur Kaffeepause ein. Wer möchte, kann nach der Kaffeepause noch das sehenswerte, kostenfreie Museum in der Burg anschauen.Wegstrecke: ca. 15 km. Auf den ersten 3 Kilometern überwinden wir ca. 240 Höhenmeter, zuletzt auf einem recht steilen Waldweg mit Stufen. Wer Stöcke hat, sollte sie unbedingt mitnehmen. Der Kammweg ist schmal, aber gut begehbar, an wenigen Stellen recht nah am Abhang. Der Rückweg führt über gut befestigte Wald- und Wirtschaftswege.Sie sind im zweiten oder dritten Lebensabschnitt angekommen, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z