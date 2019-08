Großzügige Spende für Kindersport: Der Hausdorfer Sportverein e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Colditz : Hausdorfer Sportverein e.V. |

Spiel, Spaß und Sport für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bietet der Hausdorfer Sportverein e.V. wöchentlich in seiner Abteilung Kindersport an. Ein preiswertes Sportangebot soll die Kleinkinder für sportliche Aktivitäten begeistern. Auf spielerische Art und Weise werden sie durch regelmäßiges Bewegungstraining unter anderem an Grundelemente des späteren Schulsports herangeführt. So verbessern die Kleinsten nicht nur ihr Körpergefühl, sondern lernen auch schon den sozialen und gemeinschaftlichen Umgang mit anderen Kindern. Für sein bemerkenswertes Engagement erhielt der Verein eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Getreu dem Motto „Über soziale Schichten hinaus die frühkindliche Sportbegeisterung wecken und das Gemeinschaftsgefühl stärken“ setzt sich der Sportverein seit 2003 für ein kostengünstiges Bewegungsangebot für Kleinkinder ab dem dritten Lebensjahr ein. In einer Multifunktionssporthalle werden die kleinen Sportler von zwei ehrenamtlichen Trainerinnen gefördert, die mit ihnen verschiedene Bewegungsformen, wie z.B. Werfen, Springen und Turnen an Geräten, ausprobieren. Durch ein regelmäßiges und gezieltes Bewegungstraining wird die Muskulatur der Kleinkinder schon früh aufgebaut und ihr Körpergefühl gefördert. Mit abwechslungsreichen Spielen werden die Kids an Grundelemente des späteren Sportunterrichts herangeführt und sie verbessern so ihre sozialen Kompetenzen.„Wir möchten gerne neue, kindgerechte Sportgeräte kaufen. Außerdem ist unser Anspruch, allen Kindern der Region Colditz die Möglichkeit zu geben, am Kindersport teilnehmen zu können und sozial benachteiligte Familien dabei nicht auszuschließen. Deshalb wollen wir den Teilnehmerbeitrag für unser Kindersportangebot weiterhin so niedrig wie möglich halten. Das wird uns Dank der Spende der Town & Country Stiftung möglich.“, so Schulsozialarbeiterin Christin Gruhle.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Hausdorfer Sportverein e.V. und der Abteilung Kindersport: „Ein frühes Bewegungsangebot wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv auf die Entwicklung von Kindern aus. Die Körperhaltung und Koordination, die Sozialkompetenz und das Selbstwertgefühl werden gefördert. Das Kindersportangebot unterstützen wir daher sehr gern“, sagte Manuela Bellmann, Botschafterin der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de____________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com