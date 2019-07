Ferienspaß mit dem Jugendcenter Colditz: Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Colditz : Jugendcenter Colditz |

Eine schöne gemeinsame Ferienzeit: Das möchte die offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendcenter Colditz (JCC) und erhielt für das bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Das Jugendcenter fördert ein vielfältiges Sommerferienprogramm, das alle Besucher unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen sozialen Schichten besuchen können.

„Die Unterstützung des Ferienprojekts ermöglicht sozial schwachen und benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine schöne Ferienzeit. Außerdem wird die Integration zwischen jungen Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderungen zusätzlich gestärkt", sagte Manuela Bellmann, Botschafterin der Town & Country Stiftung.Getreu dem Motto „Ferienspaß für jedermann!" setzt sich die Einrichtung seit 2013 dafür ein, dass der Teilnehmerbeitrag in einem gewissen Maß begrenzt werden kann, um auch benachteiligten und sozial schwächeren Kindern und Jugendlichen die Ferienfreizeit zu ermöglichen. Der Schwerpunkt des Projekts sind die regionalen Schulferien, da in den Winter-, Oster-, Sommer- sowie den Herbstferien ein buntes Ferienprogramm erstellt und durchgeführt wird. Hauptschwerpunkt und finanzieller Höhepunkt bilden wieder die Sommerferien.„Ziel soll es sein, die Teilnehmerbeiträge für die Kinder und Jugendlichen soweit zu verringern, dass jedermann sich diese leisten kann", betonte Maria Sembdner, Sozialpädagogin des Jugendcenters. Die Förderung soll für das Ferienprogramm von fünf Wochen als auch für ein Ferienlager aufgewendet werden. Im Rahmen des Ferienlagers wird ein buntes Programm bestehend aus passender Unterkunft, ausreichend Verpflegung und verschiedenen Abenteuern angeboten.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de