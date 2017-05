Sommerfestival der Chöre in Bürgeln

Cölbe : Mehrzweckhalle |

Auch in diesem Jahr lädt der Bürgelner Gesangverein alle Bürgerinnen und Bürger aus Bürgeln und Umgebung herzlich ein, an seinem Liedernachmittag – unserem „Sommerfestival der Chöre“ - am Sonntag, den 11. Juni 2017, in der Mehrzweckhalle Bürgeln teilzunehmen.



Gemütlich soll der Nachmittag um 15 Uhr mit Kaffee und selbstgebackenen Torten beginnen. Im Anschluss daran eröffnen der Gemischte Chor und der Männerchor des Bürgelner Gesangvereins den musikalischen Teil der Veranstaltung.



Der Verein freut sich auf die Mitwirkung befreundeter Chöre: Den Männergesangverein Cölbe, den Frauenchor Cölbe, das Vokalensemble „Haste Töne“ aus Bauerbach, den Frauenchor Wehrda und den Gesangverein „Cäcilia Ginseldorf“.



Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt.



Der Bürgelner Gesangverein freut sich auf einen beschwingten Nachmittag in geselliger Runde!