Slowsmokin' bringen den Blues nach Bürgeln - Konzert in der Alten Kirche Bürgeln am 20.05.2017

Volker Bartelmeß sorgt am Cajon für den Rhythmus. Bluestypisch an der Mundharmonika ist Andreas Gräfe zu erleben. Bernd Duve-Papendorf und Rolf Daniel, Sänger der Band, bedienen die Gitarren. Der Eintritt ist wie immer in Bürgeln frei. Spenden für den gastgebenden Kulturverein sind selbstverständlich hoch willkommen.