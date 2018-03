Lieder aus einem poetischen und rebellischen Griechenland am 21. April in der Alten Kirche Bürgeln

, ein deutscher Lieder-Poet aus dem griechischen Thessaloniki, beginnt seine diesjährige Tournee durch Deutschland und Österreich am Samstag, dem 21. April 2018, um 18:00 Uhr in der Alten Kirche Bürgeln. Er hat Lieder in zwei Sprachen aus einem poetischen und rebellischen Griechenland im Gepäck. Diese Rebellion hat nichts mit Tagespolitik zu tun. Sie richtet sich gegen den absehbaren Sieg des Kapitals über Sprache und Kultur und den wohl bevorstehenden Ausverkauf einer ganzen Nation. Auch das gängige Sirtaki-Klischee wir nicht bedient. Die wunderschönen Lieder singen von Würde, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Freiheit. Der Eintritt ist frei. Spenden an den gastgebenden Kulturverein sind willkommen.