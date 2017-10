KUNSTVERKAUF JEDEN DIENSTAG

KUNST zu Sonderpreisen

jeden Dienstag können Sie schauen, ob etwas für Sie dabei ist.Es gibt vielerlei : Malerei, Mosaik zum Aufhängen oder in den Garten stellen, kleine Kunstgegenstände sowiesosie können vorab auch hier schauen:oder auf der Facebookseite von Hagen Mosaikso ganz nebenbei können Sie an diesem Tag auch selbst kreativ werdenimmer von 15 - 19:30 Uhrin den WABL Hallen in der Lahnstrasse 8 in 35091 Cölbe