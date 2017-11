Hartmann lädt ein – das Jahr 2018 in der Alten Kirche Bürgeln

Den Anfang macht amdasmit Tenor und Bass, Klavier und zwei Gitarren. Ihnen folgt amein weiterer Künstler aus der Liedermacher-Szene.gastiert mit Liedern aus einem poetischen und rebellischen Griechenland. Er lebt in Thessaloniki, singt in griechischer und deutscher Sprache und startet in Bürgeln seine Deutschland-Tournee 2018.Amentführtihr Publikum nach Südamerika. „Cascada – Tanz der Wasserfälle“ ist das Motto ihrer Harfenmusik. Ihr folgt amdasmit alten Schlagern, Blues und Swing unter dem Titel „Wochenend und Sonnenschein“. Ambringenaus Wiesbaden Songs an einem Sommerabend mit. Vielleicht straft sie ja brillantes Sommerwetter Lügen. Ihr Konzert heißt jedenfalls „Singin‘ in the Rain“.Das Programm zum Tag des Offenen Denkmals am 8. und 9. September ist im Rahmen des Europäischen Kulturerbe-Jahres diesmal auch europaweit angekündigt. „Swingin‘ Church“ ist das Motto. Amum 18:00 Uhr liefert die Band „“ den musikalischen Rahmen für die Revue „Bürger, Bauern, Yankees und das gemeine Volk“. Der Kulturverein möchte sich bei allen bedanken, die in den letzten 1000 Jahren der Alten Kirche geholfen haben, darunter das Haus Hessen, in die USA ausgewanderte Bürgelner wie Heinrich (Henry) Rodenhausen und selbstverständlich die ganz normale Bevölkerung. Sie hat meistens auch dann die Zeche bezahlt, wenn die Geschichte Patronatsfamilien als Auftrag- und Geldgeber nennt. Am Sonntag, dem, ist die Kirche vongeöffnet. Abmacht „“ dem Namen der Band in einem Open-Air-Konzert alle Ehre.Amendet die Sommersaison 2018 mit Jazz, Soul und Pop., fast schon Hausband der Alten Kirche, präsentieren ihr neues Programm.