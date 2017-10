Ende Oktober: Skulpturen und Fotografie in der Alten Kirche Bürgeln

Die Vernissage findet am Samstag, dem 21. Oktober, um 14:00 Uhr statt. Ebenso wie am Samstag, dem 28. Oktober ist die Ausstellung von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Sonntagsöffnungszeiten liegen am 22. und am 28. Oktober zwischen 11:00 und 17:00 Uhr. Parken ist vor der Kirche leider nicht möglich. Vor der Schule in der Baumgartenstraße und vor der Mehrzweckhalle in der Marburger Landstraße stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Informationen zur Ausstellung gibt es unter der Telefonnummer 06421-167816. Der Eintritt ist wie immer in Bürgeln frei.