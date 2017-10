Dabei sein - Mitmachen - Kreativ werden !! Kostenfreies Angebot !!

Cölbe : WABL Hallen |

Jeden Dienstag kann man kreativ werden : mit oder ohne Anleitung, ganz wie gewünscht.

Ich bin auf jeden Fall zu Unterstützung da: die "Mosaikfrau" Sharchen Hagen --> www.sharchen-beata.com

Wir wollen zusammen mit Euch und mit Hilfe von Farben, Ton, Holz, Fliesen, Beton, Metall, Leinwand, Spraydosen etc. Kunstobjekte in allen möglichen Formen und Größen herstellen.

Wir können mosaiken, Skulpturen machen, malen, formen, Lehm kneten, bügeln, schweißen, sägen, bohren, Graffiti sprayen und sind immer offen für Eure Ideen.

Seid also mit dabei, wenn durch Pinsel, Farben, Werkzeuge und all dem, was das Angebot hergibt, unsere Welt noch bunter wird.

Sagt all Euren FreundInnen und Bekannten, NachbarInnen und KollegInnen Bescheid, denn je mehr mitmachen, desto spannender sind die Ergebnisse.

Wir werden dieses offene Angebot mit denen, die Lust auf Kunst haben, wöchentlich wiederholen - JEDEN DIENSTAG - und bei Bedarf noch einen zweiten Tag anbieten.

Ebenso ist eine kleine Kunstausstellung geplant.

Dies ist ein Kunstprojekt des St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg für jedermann in den (noch) brachliegenden Industriehallen in Cölbe.