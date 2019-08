Basare in Cölbe

Cölbe : Gemeindehalle |

Am Samstag den 02.11.2019 von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr findet wie immer der Kinderbasar

und am Sonntag den 03.11.2019 von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr der Frauenbasar in der Gemeindehalle in Cölbe statt.



Beim Kinderbasar wird gut erhaltene Kleidung in allen Größen, Schuhe, Spielzeug wie auch Kinderwagen, Babysitze und andere Großteile zum verkauf angeboten.



Beim Frauenbasar wird gut erhaltene Kleidung in allen Größen, Schuhe und Accessoires für Frauen aller Altersgruppen angeboten. Sie haben viel Zeit zum Stöbern und zum Schnäppchen machen.



Wir laden Sie herzlich zum Bummeln über den Basar und zum anschließenden gemütlichen Verweilen bei Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und herzhaften Leckereien in unsere Café-Stube ein.



Mit mehr als 60 Verkaufstischen gehören die Cölber Basare schon seit über 10 Jahren zu den größten im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Es ist Cölbe Tradition, dass der Erlös aus den beiden Basaren vollständig für Kinder- und Jugendprojekte in der Gemeinde Cölbe gespendet wird.



Es sind bereits alle Tische vergeben.

Kontakt: basar-coelbe@web.de