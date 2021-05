Albertsplatz, wie hast du dich verändert

Was kaum einer weiß

Meine Erinnerungen an den Albertsplatz waren jede Menge Bäume,dazwischen ebensolche Mengen Autos auf den Parkplätzen. Jetzt sieht das so aus!in Reihenfolge der Bilder sieht man:KetschentorKetschengasse mit Blick zum Markteinsamer Baum am Beginn der Rosengassedie Rosengasse zum Markt, da wurde die Fahrtrichtung geändertdie ehemalige Bonbon Fabrikdie Lutherschule frisch geputztüberwacht von der Moritzkircheund hier noch die Markthallein den Räumen der ehemaligen Metzgerei Weschenfelder., eine Tochter der Weschenfelder`s ist mit dem berühmten Filmarchitektenr verheiratet, der vielfach ausgezeichnet wurde, für Filme u.a. wie ,und