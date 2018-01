GLAS · BLAS · SING: Flaschmob .....frisch verzapfte Flaschenmusik aus Berlin

Clausthal-Zellerfeld : Gaststätte Glückauf |

…das funkelnagelneue Programm der Berliner Flaschen-Virtuosen....

Dein Kasten Sprudel ist alle? Schieb ihn in den Pfandautomaten und kassiere 3,30 € oder gib ihn zusammen mit deinem anderen Leergut in die Obhut der vier Vollbiermusiker aus Berlin und du erlebst erstaunliche Allround-Instrumente, die wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Flöte oder auch Steeldrum klingen.



Flaschmob, das neue Programm von GLAS · BLAS · SING, wartet mit einmaligen Instrumenten-Kreationen wie der Cokecaster-Flaschengitarre, dem Flachmanninoff-Xylophon, der Jelzin-Orgel oder den großen Wasserspender-Floor-Toms (die so schön BUMM machen, wenn man mit der grünen Perrier-Keule draufhaut) auf.

Seit mehr als 10 Jahren, erst zu fünft, jetzt zu viert, zeigt GLAS · BLAS · SING, was man mit den Überresten der letzten Silvesterparty Geniales anstellen kann.

Feinstes Pfandwerk, von würzig-herb bis feinperlig, hochprozentig virtuos und wie immer bei GLAS · BLAS · SING: Das mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten.