Seelische Grausamkeit

Dabei werden alle von Menschen im ganzen Land gemeldeten Angriffe nach den jeweiligen Gesetzen der STAATEN, in denen die Person lebt, zugelassen.während die Person völlig ahnungslos ist und ihre täglichen Aufgaben erledigt und zur Arbeit geht. Selbst wenn der Arzt oder Anwalt der Person die Behörden fragen sollte, entscheiden die Behörden, ob sie es ihnen sagen sollen oder nicht, und müssen es ihnen laut Gesetz nicht sagen, es sei denn, das Opfer verfügt über wesentliche Beweise und bringt die Behörden vor Gericht. Wenn der Arzt oder Anwalt einer Person weiß, was mit dem Opfer passiert, wird er es dem Opfer nicht mitteilen, da er vom Staat zugelassen ist und daher verpflichtet ist, nicht dabei zu helfen, ein laufendes menschliches Experiment aufzudecken - eine rechtmäßige Untersuchung ¢heimlich, damit die Behörden des Bundesstaates New York die Gesundheit und das Leben der New Yorker ohne Benachrichtigung der betroffenen Personen zerstören können. Die gleichen Arten von Handlungen finden bei allen Personen in anderen Bundesstaaten nach den Gesetzen ihrer eigenen Bundesstaaten statt.Um die Sache noch schlimmer zu machen, gibt es andere Gesetze des Staates New York, die es den staatlichen Behörden erlauben, sich dem Eingeständnis zu entziehen, dass sie eine Person heimlich für inkompetent erklärt haben, um später für ein tödliches menschliches Experiment nominiert zu werden. während die Person völlig ahnungslos ist und ihre täglichen Aufgaben erledigt und zur Arbeit geht. Selbst wenn der Arzt oder Anwalt der Person die Behörden fragen sollte, entscheiden die Behörden, ob sie es ihnen sagen sollen oder nicht, und müssen es ihnen laut Gesetz nicht sagen, es sei denn, das Opfer verfügt über wesentliche Beweise und bringt die Behörden vor Gericht. Wenn der Arzt oder Anwalt einer Person weiß, was mit dem Opfer passiert, wird er es dem Opfer nicht mitteilen, da er vom Staat zugelassen ist und daher verpflichtet ist, nicht dabei zu helfen, ein laufendes menschliches Experiment aufzudecken - eine rechtmäßige Untersuchung ¢ â € “.Die Angriffe auf Menschen in der ganzen Nation und auf der ganzen Welt sind unterschiedlich. Die Technologie reicht von Implantaten in Körpergeräte, die tödliche Energie abgeben, bis zu anderen Techniken, die in Körperverfolgungsgeräte implantiert werden, damit sie von behördlichen Belästigungsteams und Verfolgungsgeräten effizient verfolgt werden können um die Verwendung tödlicher Radarstrahlen zu ermöglichen, die an ihren Körperort gesendet werden. Das allgemeine Problem ist, dass das Immunsystem der Menschen traumatisiert ist, um ihre Gesundheit und ihren Geist zu zerstören. Viele der Opfer berichten von Schmerzen auf Folterniveau in einem virtuellen Todesurteil.In Staaten wie New York erlauben die Gesetze Bundesbehörden wie der Behörde Health and Human Services (HHS), Militärbehörden wie der CIA, Krankenhäusern, Universitäten, Institutionen, privaten Unternehmen und Ärzten, mit Genehmigung der schriftlichen Gesetze des Staates New York zu arbeiten. Die genannten Unternehmen haben daher gesetzlich die Erlaubnis, im Bundesstaat New York von New York selbst tätig zu werden. Diese Unternehmen sind jedoch weiterhin verpflichtet, die anderen Gesetze des Bundesstaates New York zu befolgen, die eine Person schützen, denen die Unternehmen nicht gehorchen. Die Unternehmen sind auch verpflichtet, die ZIVILRECHTE VON NEW YORKERS in den Bundesstaaten New York nicht zu verletzen. Daher haften andere Stellen als der Staat selbst für die Verletzung der Bürgerrechte der Menschen, genauso wie die staatlichen Behörden haftbar gemacht werden, wenn sie die Bürgerrechte einer Person ignoriert haben. Dabei werden alle von Menschen im ganzen Land gemeldeten Angriffe nach den jeweiligen Gesetzen der STAATEN, in denen die Person lebt, zugelassen. Das Problem ist daher, dass eine Beschwerde, um die Angriffe zu stoppen, zuerst in einem STAAT eingereicht werden kann und sollte Gericht, weil die STAATLICHEN Behörden die Tätigkeit auch dann zulassen, wenn sie beispielsweise von Bundesbehörden stammt. Dies ist bekannt, weil wir herausgefunden haben, dass die Gesetze, die den Staat spezifizieren, den Unternehmen die Erlaubnis geben, innerhalb der New Yorker Gerichtsbarkeit zu operieren. Die spezifischen Gesetze, die solche Gräueltaten zulassen, werden in der nächsten Folge dieses Artikels ausführlich beschrieben.Es klingt unmöglich, es ist nicht so, es gibt solche Gesetze hier in New York und es scheint dieselben Gesetze zu geben, mit etwas anderen Formulierungen, die es ermöglichen, dass in den anderen 49 Staaten dasselbe passiert.In den letzten 15 Jahren haben mehrere tausend Menschen berichtet, dass sie angegriffen und / oder in menschlichen Experimenten eingesetzt wurden, die ihr Leben zerstört haben. Diese Menschen führten ein normales Leben und plötzlich wurde ihre Welt von staatlich autorisierten Behörden auf den Kopf gestellt ihre Staatshaushaltsdefizite, indem sie Menschen fälschlicherweise als "inkompetent" bezeichnen und die Opfer für die Verwendung in menschlichen Experimenten mit Gewinn verkaufen. Das alte Sprichwort lautet: "Wenn Sie dem Geld folgen, wird die Wahrheit gefunden." Das Geldmotiv ist ein Teil der Frage, warum eine Person ausgewählt wird, weil die Staaten Geld brauchen und sie auch Männer und Frauen ohne Gewissen haben, die tun, was ihnen befohlen wird. Nicht wie Sie, wo Ihr Gewissen Sie stören würde, einen New Yorker oder Leute in einem anderen Staat zum Experimentieren auszuwählen, wohl wissend, dass ihr Leben zerstört werden würde. Weil die Behörden und Medien diese Ungerechtigkeit ignorieren, sind viele der Opfer dieses Missbrauchs gestorben.Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und sind das Ziel der Behörden, die Sie wirklich heimlich stillschweigend foltern und keine Behörde wird Ihnen zuhören oder Ihnen überhaupt helfen. Die elektronischen Pulsgeräte verursachen nicht nur extreme Schmerzen, sondern sind auch so konzipiert, dass sie den Frontallappen des Gehirns beeinflussen, um das Urteilsvermögen zu mindern und so den Intellekt einer Person zu verringern. Da die Gesetze heute gelten, sind auch Sie dem Risiko ausgesetzt, dass dasselbe passiert, ebenso wie Ihre Familie, Freunde und Bekannte. Es besteht tatsächlich das Potenzial, dass Sie bereits implantiert wurden und die Behörden es nicht eingeschaltet haben oder nicht hoch genug sind, um es zu bemerken. Die Gesetze stehen in den Büchern und die Aktivitäten sind bekanntermaßen im Gange. Es gibt unzählige Websites, auf denen die Angriffe auf Menschen im ganzen Land diskutiert werden. Eine Person, der dies passiert, ist eine zu viele.Die Diskussion der Betroffenen ist unterschiedlich, wie die Angriffe gestoppt werden können. Bisher gab es Verwirrung über die Quelle der Zuständigkeit für die Zuständigkeit der Angriffe, was dazu führte, dass Personen ihre Fälle fälschlicherweise vor die Bundesgerichte brachten. Es wurde gesetzlich gezeigt, dass die Staaten verantwortlich sind und nicht die Bundesregierung. Ganz zu schweigen davon, dass die Bundesregierung nicht beteiligt ist; Tatsache ist jedoch, dass die Staaten die Angriffe auf New Yorker zulassenEs ist schwierig, ausreichende Beweise zu sammeln, um eine Anhörung vor Gericht zu erhalten. Unter den Umständen, unter denen die Behörden die Angriffe als "menschliche Experimente oder Forschungen" bezeichnen, war dies schwierig Deckung für ihre verfassungswidrigen Verbrechen. Die allgemeinen Probleme für die meisten Betroffenen sind der rote Faden ihrer Erfahrungen mit anderen Opfern. Solche ähnlichen Berichte sind ein Beweis für die Gemeinsamkeit. das sagt im wesentlichen zu einem Beobachter, dass etwas mehr als Massenhysterie auftritt.Die hier in diesem Artikel gemeldeten Opfer haben wesentliche Beweise verschiedener Art gesammelt und ihre Beweise entsprechen den gerichtlichen Anforderungen für eine Anhörung. Es liegt nun in den Händen des Gerichtshofs, das Richtige zu tun oder weitere Rechtsstreitigkeiten in dem Fall zu führen, in dem letztendlich Berufung eingelegt werden muss, und durch die gebotene Sorgfalt von Lamb und Mekka vor einem Bundesgericht zu entscheiden. Dies wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass das Bundesgericht seine verfassungsmäßigen Bürgerrechte des Staates New York durchsetzt, wo sie mit den Bürgerrechten ihrer Bundesverfassungen übereinstimmen.Sie haben sich vielleicht gefragt, warum Anwälte nicht in der Lage oder nicht bereit waren, eine Beschwerde vor Gericht zu bringen, warum Detektive nichts produzieren, was sie vor Gericht unterstützen, warum Ärzte nichts sehen. Nun, es gibt Gesetze in New York und anderen Staaten, die sie strafrechtlich dafür verantwortlich machen, dass sie ein laufendes "menschliches Experiment" aufdecken, das in den Augen der Behörden als "ein" quantifiziert wurde "Rechtmäßige Untersuchung" eines Verdächtigen / Subjekts. Solche sogenannten "rechtmäßigen Ermittlungen" haben das volle Gewicht des Gesetzes, um die Wahrung der Geheimhaltung durchzusetzen, so dass die Experimente geheim bleiben, wodurch die Gesetze verhindern, dass Lizenzen mit den staatlichen Behörden durchgeführt werden "Ehrlicher Dienst" für die Opfer. Wenn die zugelassenen Fachkräfte wie Anwälte, Privatdetektive und Ärzte möglicherweise helfen, bleiben sie immer hinter dem Ziel zurück, weil sie durch die Gesetze gefährdet sind, wenn sie das Opfer nicht aktiv irreführen. Die Gesetze, die das Beschriebene zulassen, sind verfassungswidrig, werden jedoch von den Behörden so angewendet, als wären sie verfassungsrechtlich. Das Gesetz zur Wahrung der Geheimhaltung von Ermittlungen, um zu verhindern, dass Opfer Beweise von den staatlichen Behörden erhalten, besteht darin, alle mit den staatlichen Fachleuten lizenzierten Personen an der legalen Leine zu halten. Viele der bei den staatlichen Fachleuten und Behörden zugelassenen Personen haben Maßnahmen und die Haltung gezeigt, solche Gräueltaten zu sanktionieren. Die gleichen Gründe sind, warum die Nachrichtenmedien die Notlage der Opfer ignoriert haben. Der einzige Ausweg ist durch ein Gericht, wo die Aktivitäten ausgesetzt sind.Einige derjenigen, an denen experimentiert wird, haben sich bemüht, das Problem vor Gericht zu lösen. Das mag wie die intelligente Reaktion erscheinen, etwas so Beleidigendes zum Stoppen zu bringen, aber es war ein Albtraum für diejenigen, die den Versuch vor Gericht machen; aufgrund einer anderen Reihe von behördlichen Gesetzen sowie Richtlinien und Rechtsprechung, die die Erlaubnis der staatlichen Behörden unterstützen, das Problem zu verschärfen. So dass die Behörden rechtlich jede Kenntnis der Aktivität verweigern können und das Opfer nicht in der Lage ist, die Wahrheit zu erfahren, es sei denn, die Gerichtsverhandlung ist ordnungsgemäß strukturiert. Für die meisten von Ihnen, die dies lesen, mag es unmöglich erscheinen, dass die Behörden in Anbetracht dessen, worüber sie sich beschweren, lügen dürfen, aber das Problem wurde in Gerichtsverfahren entschieden, in denen festgestellt wurde, dass staatliche Behörden bei der Verfolgung von a lügen dürfen "Rechtmäßige Untersuchung" eines Verdächtigen / menschlichen Subjekts; In unserem Fall geht es um die Verfolgung einer Person durch die Behörden, die ein menschliches Experiment ist. Mit staatlichen Fachleuten lizenzierte Personen dürfen einer Opferperson bei der Aufdeckung der Aktivität nicht helfen oder helfen. Fachkräfte, die nicht mitmachen möchten, können von Behörden Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt werden, wenn sie mit Gefängnis bedroht werden oder ihre Lizenz zur Durchsetzung der Geheimhaltung verlieren. Solche Bedrohungen haben kein wirkliches Gewicht und die Fachleute, die mitmachen, sind der Verschwörung zum Betrug schuldig. Dass jeder den Staat dazu bringen kann, einzugreifen und sie als Vormund zu ergreifen, indem er die inkompetente Person ohne Vorankündigung heimlich nominiert, ist von Natur aus illegal und wird von der Gegenseite unterstützt, dass dies nach der Rechtsprechung illegal ist. Die lizenzierten Fachkräfte sind nicht frei von Verantwortung, sie sind klagbar und nicht frei von Haftung, wenn sie schweigen oder sich den Behörden anschließen, aufgrund des ungeheuren Charakters der von den Behörden genehmigten Handlungen. Was Menschen in den 50 Staaten angetan wird, ist gegen ihre garantierten staatlichen Verfassungen Bürgerrechte von Personen. Dies sind einige der Gründe für die Geheimhaltung durch die Behörden, da sie gestoppt werden können und die Behörden wissen, dass ihr Hauptziel darin besteht, die Opfer davon abzuhalten, vor Gericht zu gehen, und dies ist ihre höchste Priorität.Als Opfer haben wir um unser Leben gekämpft, um die heimtückische Gräueltat vor Gericht zu stoppen. Dies ist ein Kampf, der entscheidend und entscheidend ist, um unser eigenes Leben zu retten und um das Leben vieler Menschen in New York und in den Vereinigten Staaten zu retten wo wir gewinnen. Die beiden betroffenen New Yorker John und Debbie haben fleißig nach Mitteln gesucht, um Beweise vorzulegen, bei denen die gesammelten Beweise nicht von zugelassenen Behörden abhängig waren. Als Teil ihrer Beweise haben sie einen speziellen fortgeschrittenen elektronischen Test gemäß einem elektromagnetischen Standardtest des Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. verwendet, dem weltweit führenden Berufsverband für die Weiterentwicklung von Technologie, der Festlegung von Standards für Industrie und Industrie Regierungen auf der ganzen Welt. Sie haben auch andere Beweise gesammelt, um ihren Fall zu unterstützen.Wie sind wir zu diesem verdorbenen Zustand der Menschenrechtsverletzung gekommen und was kann getan werden, um den Trend der Annahme von nationalsozialistischen gesetzlichen Zulagen umzukehren, um unsere Staatsverfassung Bürgerrechte von Personen eines Staates wegzunehmen. Diese Handlungen staatlicher Behörden, die die Rechte einer Person wegnehmen, ohne jemandem zu sagen, dass sie wirklich Körper und Geist einer Person stehlen, um sie zu foltern oder zu töten, sind wie eine geheime Sternenkammer von Schurkenrichtern, die entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Die in diesem Artikel beschriebenen Handlungen von Behörden sind eine neue Form der Korruption, die von Behörden in persönlichen Vendetten, legitimen Ermordungen von Aktivisten, Geldverdienen, Macht und geradezu sadistischer Ausbildung anderer Behörden eingesetzt wird, um zu lernen, wie man einen Angriff auf eine Person ausführt. Dies ist ein Problem für die Gerichte, um Abhilfe zu schaffen. Sie denken, es gibt zwei Personen vor Gericht in New York, die ebenfalls Opfer sind, und seit dem 2. Juni 2010 versuchen sie, diese außergewöhnliche unmoralische Aktivität umzukehren und solche vagen Gesetze zu erlassen illegal durch Rechtsprechung. Die Kläger vor Gericht, Deborah Lamb und John Mecca, sind ungeheuer von Schmerzen betroffen und leiden unter elektronischer Folter durch implantierte Geräte. Derzeit ist für Juli Juli in Long Island, New York, eine Anhörung ihres gut unterstützten und ordnungsgemäß organisierten Falls geplant. Sie werden gebeten, diesen Artikel an alle und alle weiterzuleiten, von denen Sie glauben, dass sie ihn interessieren, die die Hoffnung verloren haben, die das Wort weiter verbreiten können, und an diejenigen, die an der Anhörung teilnehmen möchten, um Unterstützung zu zeigen. Wir brauchen auch Ihre Gebete, damit Gerechtigkeit herrscht und wir gewinnen.Die nächste Rate wird in ein paar Tagen bis zu einer Woche sein!Neue 2017 Mind ControlBUCHEiner der wenigen persönlichen Berichte, die jemals erstellt wurden, ein Muss.Suchen Sie danach bei Amazon und anderen guten Buchhandlungen.Das unsichtbare Verbrechen: Illegale Mikrochip-Implantate und Mikrowellentechnologie und ihre Verwendung gegen die Menschlichkeit [Taschenbuch]Michael F. Bell (Autor)Holen Sie sich das Buch bei Amazonund auch bei Barnes & Noble überall!* * *BUCHREZENSION,von HTTP:/