Moore sind unser Klima.Dieser Torfabbau hier auf den Fotos landet bei uns in den Baumärkten und Gärtnereiensowie in die privat Gärten.Es liegt in der Nähe vom Steinhuder Meer.Jetzt mittlerweile wird endlich ein Teil wieder renauturiert und man hofft, dass das Moor zurück kommt.Es dauert Jahre bis sich ein Moor erholt hat.Die Einsicht kommt um 20 Jahre zu spät aber es wir versucht.