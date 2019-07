Mit dem MGH Langenhagen im Heilpflanzengarten Celle

Celle : Heilpflanzengarten |

Das Ferienprogramm des Mehrgenerationenhauses (MGH) Langenhagen beinhaltete auch einen Ausflug in den Heilpflanzengarten in Celle.

Sieben an Kräuterheilkunde interessierte Frauen machten sich zusammen mit der Heilpraktikerin und Leiterin des MGHan einem sonnigen Nachmittag auf den Weg nach Celle.Frau Paetzke-Bartel vermittelte den Teilnehmerinnen viel Interessantes und Wissenswertes zu den zum Teil herrlich blühenden Pflanzen.Der Garten ist parkähnlich um einen Wassergraben herum angelegt, so dass sich die Besucher auf einem bequemen Rundweg alles in Ruhe ansehen können. Außerdem laden Ruhebänke zum Verweilen ein. Den traumhaften Blick in den Garten sowie selbstgebackene Torten und Kaffeespezialitäten genoss die Gruppe zusammen mit vielen anderen Besuchern auf der Terrasse des Restaurants und Cafés.Ein Besuch des Kräuterlädchens rundete diesen besonderen Nachmittag erfolgreich ab.Nach den Schulferien findet im MGH wieder jeden letzten Donnerstag im Monat um 18.00 Uhr die beliebte Veranstaltung "Frauengesundheit" mit Christine Paetzke-Bartel statt. Hier ist die Idee entstanden, den Kräuterheilgarten zu besuchen.Näheres zu dieser Veranstaltung: