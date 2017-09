Der größte Bienenkorb Deutschlands in Celle

Celle : Institut für Bienenkunde |

Neben der Biene Maja gibt es tatsächlich noch weitere 550 Bienenarten.

Nicht nur für Kinder gab es ein ausgereiftes Programm.Man erfuhr viel Wissenswertes über die vielen anderen Immenarten wie Wespen, Hummeln und Hornissen.Der Nachmittag war nicht nur ein Mekka für Imker. Es wurden viele (Fach)-Fragen gestellt und gerne beantwortet. Ganz so einfach, wie ich mir das zuvor vorgestellt hatte, ist das doch nicht, ein Bienenvolk zu halten. Bis man ein Pfund Honig in einem Glas hat, ist viel Bienenfleiß von allen Seiten erforderlich. Die Länge der Flugstrecke, die eine Biene dabei zurück legt, soll dem dreimal um die Erde entsprechen.Wie in einem riesigenschwärmten wir überall mit den vielen Besucher herum.