Alltagsmenschen - Begegnungen in Celle

Celle : Altstadt |

Zu einer ganz besonderen Kunstausstellung lädt Celle noch bis Mitte Oktober 2021 ein. Die Künstlerinnen Christel und Laura Lechner haben in der Altstadt des schmucken Fachwerkstädtchens ihre "Alltagsmenschen" aufgestellt. Ihr könnt ihnen beim Gassi gehen vor dem Schloss, beim Einkauf in der Fußgängerzone oder beim Baden im Französischen Garten begegnen. Die lebensnahen Skulpturen der beiden Künstlerinnen fügen sich perfekt in das Straßenbild ein und sind oft auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Ein Bummel durch Celle wird so zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Herzlichen Dank an die Künstlerinnen sowie die Galerie Halbach und die Bürgerstiftung Celle für diese fröhliche Ausstellung voller interessanter Begegnungen!Einige Impressionen der Ausstellung findet ihr in meiner Bildergalerie. Viel Spaß mit den "Alltagsmenschen"!(Ungefragte Werbung wegen Namensnennung)