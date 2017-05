Anzeige

Zu Besuch in Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ob der Tauber, eine Kleinstadt mit großem Ruf. Nirgendwo sonst ist so viel Mittelalter erhalten geblieben wie gerade hier. Ob die Zeit stehen geblieben ist? Wer durch die Altstadt mit ihren uralten Häusern schlendert, mit lauschigen Plätzen und Winkeln, mit Türmen, Brunnen, Toren, Wehranlagen, Magazinen und Weinstuben, könnte es wohl glauben.





Folgendes soll sich hier zugetragen haben: Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt 1631 vom katholischen General Tilly eingenommen. In ihrer Not boten ihm die Ratsherren Wein in einem Becher dar, der mehr als drei Liter fasste. Tilly, der die Stadt eigentlich niederbrennen lassen wollte, ließ sich milde stimmen und verfügte, dass er, sollte jemand den Becher in einem Zuge austrinken, die Stadt verschonen würde. Der Altbürgermeister meldete sich, und zum allgemeinen Erstaunen gelang es ihm, den Becher in einem Zug zu leeren. Tilly war beeindruckt – und ließ die Stadt stehen. Ob das alles stimmt, weiß man nicht genau, aber es ist eine schöne Geschichte. Und natürlich ein Grund, alljährlich das Festspiel „Der Meistertrunk“ abzuhalten, ein buntes Historienspektakel unterhaltsamster Art.

Gefällt mir