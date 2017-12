Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Unser Jahresabschluss 2017

Für die 49ontop Gruppe Hannover brechen die letzten gemeinsamen Stunden des Jahres 2017 an. Wie auch in den Vorjahren kehren nun nicht nur die ‚Dezember-Wanderer‘ zu Kaffee und Kuchen ein, sondern auch die Mitglieder und „Schnupperer“, die bei dieser besonderen Veranstaltung dabei sein möchten. Gegen 15:00 Uhr wechseln wir dann das Café Müller. Nach der Kaffeepause geht es durch den Französischen Garten zum Landgestüt Celle. Dort nehmen wir um 15:30 Uhr an einer Führung durch das Gestüt teil. Anschließend haben wir Zeit, den malerischen Adventsmarkt in den ehrwürdigen Mauern zu genießen. Um 18:00 Uhr endet unsere Veranstaltung.Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: www.49ontop.de/regionalgruppen/kontakt-regionalgruppe.php?rg=hannoverWissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php