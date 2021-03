Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Auf Spurensuche bei Altencelle

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Sonntag, 11. April 2021:Diese interessante Tour ist eine Empfehlung einer Wanderfreundin. Zwecks Umsetzung treffen wir uns in Altencelle. Nach ca. 500 Metern erreichen wir die Allerniederung, der wir nach Bockelskamp folgen. Am Osterloher Wehr überqueren wir die Aller und nehmen Kurs auf die Ortschaft Osterloh, die uns mit einer Mischung aus traditionellen Heidehöfen und moderner Wohnbauweise empfängt. Weiter geht es zu den Osterloher Alpen, einem natürlich entstandenen Sandberg. Nächstes Etappenziel ist der wunderschöne Weg entlang des Osterbruchkanals, der uns zur nächsten Allerquerung führt. Vorbei an der Celler Ur-Siedlung ‚Kellu‘ geht es zurück zum Start- und auch Zielpunkt der Tour.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z