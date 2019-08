Von 10:00 bis 17:00 Uhr sind Kinder, Eltern und Großeltern eingeladen, den Verein in Hänigsen/Riedel Kasparsweg zu besuchen.Wie in jedem Jahr gibt es wieder ein buntes Programm mit Draisinen- und Schienenbusfahrten. Hüpfburg, Glücksrad und Rundfahrten mit "Fridolin", dem alten Gepäckkarren, runden das Programm ab.Wer keinen Ferienpaß hat, darf trotzdem kommen, er zahlt den Beitrag in Höhe von 4,00€ dann an der Tageskasse.