Größte Aidsgala in Deutschland "TANZ UNTERM REGENBOGEN" zum 19. Mal

Zum 19. mal heißt es in diesem Jahr am 24.11.18 in der Europahalle Castrop-Rauxel „Wir tanzen unterm Regenbogen“.



Unter dem diesjährigen Motto „Red Carpet“ lädt Veranstalter Jörg Schlösser und sein Ehemann Karsten wieder viele Künstler, Promis, Trashstars und Fans aus mittlerweile ganz Deutschland zur grössten Aids Gala NRW`s ein.Ich möchte, dass Castrop-Rauxel durch diese Veranstaltung weiter so beliebt bleibt, wie sie in den letzten Jahren geworden ist, meint Jörg Schlösser.Der ursprüngliche Gedanke des Helfen und Gedenken bleibt immer an erster Stelle, jedoch möchte man mit viel Unterstützung auch viel Gutes tun. Die Castroper Aids Gala ist derzeit unter den TOP 10 der beliebtesten Veranstaltungen im Ruhrgebiet!Nach der Gala ist vor der Gala und so dauerte die Vorbereitung auf dieses Event 1 Jahr. Grosse Unterstützung bekommt man auch in diesem Jahr von der Sparkasse Vest, die als Hauptsponsor fest hinter dieser grossartigen Sache steht. "Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder Hauptsponsor der AIDS Gala sind", sagt Rainer Kruck, Marktbereichsdirektor der Sparkasse Vest Recklinghausen in Castrop-Rauxel. "Denn genau wie die AIDS Gala, so steht auch unsere Sparkasse für gelebte Vielfalt und Toleranz. Die Stadt Castrop-Rauxel kann stolz darauf sein, die größte AIDS Gala in Nordrhein-Westfalen ausrichten zu dürfen. Und für unsere Sparkasse Vest Recklinghausen ist es ein ganz besonderes Ereignis, Teil dieses bunten Tanzes unterm Regenbogen zu sein."Die Gedenkfeier wird dieses Jahr von Ben Luca gesungen. Gänsehaut wird garantiert sein. Schlösser setzte das Bühnenprogramm mit Künstlern aus Show und TV, sowie auch einigen Überraschungen zusammen. Mit Willi Herren und Sidney Youngblood hatte man bereits Erfahrung in den letzten Jahren und die Gäste werden beide wieder feiern. Auch an die jüngeren hat man gedacht. So wird der „Dschungelstar“ Daniele Negroni aus Wien anreisen. Michael Larssen, Sandy Wagner und NEON werden nicht nur Schlager im Repertoire haben. Mo Familia und Fresh&Fun können die Überraschung des Abends werden. Ikenna Amaechi zählt zum besten Whitney Houston Double und Alex Silva wird die Halle mit seiner Bruno Mars Show zum kochen bringen. Der Partyprinz Chris Kappelmann ist selbstverständlich, wie jedes Jahr, dabei und moderiert wird die Wahnsinnsshow vom Traumpaar der Aids Gala Annemie Krawtschak und Nico Schwanz. Was wäre diese Aids Gala ohne eine Gruppe, die die Europahalle jedes Jahr in einen Ausnahmezustand versetzt. Jörg und Karsten Schlösser´s Showgruppe DIE TERRORTUCKEN werden dieses Jahr mit einem Knall ihre neue Bühnenshow präsentieren. Hierbei werden sie von der Devotion Agency unterstützt. Aber mehr wird nicht verraten.Alle Künstler werden tänzerisch auf der Bühne von der Medi Dance Group aus Köln unterstützt.Als Special Guest holte sich Schlösser bekannte Gesichter aus Funk-und Fernseh, die an diesem Abend beim Tombolaverkauf kräftig mithelfen werden. Micaela Schäfer, Cathy Lugner, Martin Rose (Wolle Double), Mathias & Hubert Fella, Die Fußbroichs, Mola Adebesi und Ginger & Bert Wollersheim um nur einige Namen zu nennen.Die After Show Party für alle VIP Karten Inhaber wird von Noel Terhorst musikalisch begleitet und DJ Frank Weiss wird für den richtigen Sound am Mischpult sorgen.Es sind noch wenige Karten im Verkauf erhältlich. Der Ticketshop in Castrop-Rauxel und online unter www.reservix.de bietet hierzu die Möglichkeit noch an diesem Ereignis teilzunehmen. Eine Abendkasse wird es nicht geben.Für das leibliche Wohl ist durch die Firma Stolzenhoff gesorgt. Hier werden Tellergerichte und Snacks an den Tischen gereicht.Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es Taschenkontrollen am Eingang geben wird und man bitte seine Getränke und Speisen zu Hause lasse möge, so Jörg Schlösser.Da es am Eingang voller werden könnte, ist der Einlass bereits um 17.30 Uhr. Clown Pepe wird garantiert im Saal für Kurzweil sorgen. Die grösste Aids Gala NRW`s startet um 19 Uhr.Der Reinerlös geht auch in diesem Jahr zu gleichen Teilen an den Förderverein zur Bekämpfung von Aids Dortmund e.V. und die Terrortucken e.V. Hierbei werden Die terrortucken einen grossen Anteil der Spende für Hilfsbedürftige weiter spenden. In Not geratene Menschen dürfen gerne den Verein hierzu kontaktieren.Quelle: Text Jörg Schlösser