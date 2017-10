Kleine Kinder werden gross - Kindermodenschau in Priessnitz

So begann es musikalisch mit Loni Liersch und Klaus Kulinski, es folgten Taufe, Kindergarten, Schule, Tanzstunde und auch sportliche Mode und Vorlieben wurden präsentiert. Auch sah man, wie die Priessnitzer Jugend im Urlaub modisch unterwegs ist und wie man früher so spielte. Passend zum Motto des Heimatmuseums wurde altes Spielzeug präsentiert, vom Kaufmannsladen übers Schaukelpferd bis zum Trabi war alles dabei. Was durfte nicht fehlen: eine Errinnerung an DDR-Kinderzeiten als Pionier und später FDJler.Ein großer Dank an die Kita "Kleine Landstrolche", die alle, sowohl Erzieherinnen und Kinder, als auch Eltern aktiv mitwirkten.Roland Kranz sorgte für die musikalische Untermalung und das Publikum war begeistert. Es gab auch lustige Momente, so als aus Hänschen Klein, plötzlich ein großer Hans wurde.