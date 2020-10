Bienenwachstücher schützen Lebensmittel wie eine zweite Haut. Durch die antibakteriellen Eigenschaften von Bienenwachs bleiben sie länger frisch und genießbar. Egal ob frisches oder angeschnittenes Obst, Gemüse, Käse oder Brot– einfach in das Wachstuch einwickeln und in den Kühlschrank legen oder statt Alufolie für unterwegs.

Wir stellen dieses umweltschonende Produkt selber her.



Der Workshop ist kostenlos,

eine Voranmeldung ist nötig!