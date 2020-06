Einladung zum Literarischen Nachmittag mit der Thüringer Autorin und Senioren-Trainerin Dagmar Mayer (Erfurt).

Denn mit über 60, fängt der 3. Frühling erst an!



Eine heiter-besinnliche Plauderei in Prosa und Lyrik über unser ganz normales, aber auch verrücktes Leben.

Anrührende und humorvolle Geschichten über Liebe, Leidenschaft und Heiterkeit, egal in welchem Alter.



Lesung & Gespräch bei gemütlicher Atmosphäre, Kaffee & Kekse.



Um Voranmeldung wird gebeten!