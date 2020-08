Märchen von Bienen - Umweltschutz in alten Volkserzählungen

In Märchen wachen oft magische Tiere oder Wesen der Anderswelt über ihren naturnahen Lebensraum. Brechen Menschen deren Regeln oder nehmen mehr Rohstoffe als ihnen zusteht, drohen drastische Strafen. Auch Insekten spielen in den alten Volkserzählungen eine wichtige Rolle für ihre Umwelt.

Die bekannte Märchenforscherin Prof. Dr. Sabine Wienker-Piepho führt uns unterhaltsam und spannend in die Welt der Märchen ein und zeigt uns, dass Umweltschutz keine neuzeitliche Erfindung ist.



Um Voranmeldung wird gebeten!