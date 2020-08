Camburg : Richtung Camburg |

»30 Jahre Deutsche Einheit« im Saale-Holzland-Kreis



Land und Leute im Umbruch: Menschen aus der Region

teilen veränderungsreiche Nach-Wende-Erfahrungen



Wie haben die Menschen im Saale-Holzland-Kreis die Veränderungen in den Jahren nach der Wiedervereinigung erlebt? Wie kann mit diesen Erfahrungen vor Ort Zukunft gestaltet werden? Im neunten von insgesamt zehn regional zugeordneten »Digitalen Erzählsalons« widmet sich das Projekt »30 Jahre Deutsche Einheit: Deine Geschichte – Unsere Zukunft« am Donnerstag, dem 20. August 2020, ab 18 Uhr der Region im Osten Thüringens. Mindestens sieben Erzählerinnen und Erzähler verschieden Alters, Milieus und Herkunft kommen zum gemeinschaftlichen Erfahrungsaustausch zusammen – per Videokonferenz, die via YouTube live auf der Projekt-Webseite www.deine-geschichte-unsere-zukunft.de gestreamt wird und hier im Anschluss jederzeit abrufbar bleibt. Organisator der Reihe ist das Berliner Unternehmen Rohnstock Biografien, gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer.



Verwurzelt im Saale-Holzland-Kreis, herumgekommen, zugezogen, angekommen – und mit dem Blick von außen: Die unterschiedlichen Lebensläufe der Teilnehmenden versprechen veränderungsreiche Geschichten. Von ihren Umbruchserfahrungen in den 30 Jahren nach der Wende erzählen: Ortrud Büschel aus Bibra (*1957 in Reinstädt), Diplom-Landwirtin mit jahrzehntelanger Erfahrung in Agrargenossenschaften in Kahla und im Reinstädter Grund; Lydia Keller aus Dornburg-Camburg (*1989 in Jena), angestellte Architektin, die seit 2019 das Präsidentinnenamt des Camburger Carneval Club Concordia (CCCC) innehat; Michael Greßler aus Molauer Land (*1966 in Meiningen), seit 1996 Evangelischer Pfarrer, zunächst in Leislau, seit 1999 auch in Camburg und mittlerweile in 18 Gemeinden bzw. 34 Orten in der Region Camburg-Leislau; Silvester Tamás aus Dornburg-Camburg (*1971 in Jena), Prähistoriker mit dem Blick für politische Dimensionen von Archäologie, seit 2014 Koordinator für Wildkatzenprojekt beim NABU SHK e.V., seit 2016 koordiniert er das Luchsprojekt beim NABU Thüringen; Günther Klüger aus Kahla (*1953 in Jena), einst Sicherheitsingenieur im Kombinat Feinkeramik Kahla sowie technischer Leiter bei Kahla/Thüringen Porzellan, seit 2016 Rentner; Udo Große aus Bibra (*1961 in Jena), nach dem Agrarwissenschafts-Studium zunächst in der LPG (P) Kahla tätig, fasste 1990 Fuß im Landwirtschaftsbetrieb Reinstädter Grund, hier maßgeblich an der Gründung und Umstrukturierung des Betriebes zur Agrargenossenschaft Reinstädter Grund e.G. beteiligt, deren Vorstand er seit 1991 ist; Carla Meierl aus Thierschneck (*1963 in Jena), seit 1994 ehrenamtliche



Bürgermeisterin von Thierschneck, machte in der LPG Graitschen auf der Höhe ihren Meister der Schweineproduktion, nach der Wende Umschulung zur Tischlerin, heute angestellt beim Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (ZVL) Stadtroda.



Ziel des SHK-Erzählsalons wie des gesamten Projekts ist es, im Vorfeld des 3. Oktober über das gemeinschaftliche Teilen von Erfahrungen Impulse für neue Aktivitäten und gemeinsame Projekte zu

setzen. Bei Erzählenden wie Zuschauenden. Die Älteren erfahren voneinander, was sie verbindet: in Sorgen, Wünschen, Bedürfnissen und Ideen. Die Jüngeren, die die DDR nicht mehr erlebten, lernen

ihre Heimat und soziale Herkunft neu kennen. Sie erfahren, welche Potenziale in gesellschaftlichen Umbrüchen liegen – ob in der Friedliche Revolution von gestern oder in den Transformationsprozessen von heute und morgen. Zudem können Menschen von außerhalb Thüringens, auch und gerade im Westen Deutschlands, facettenreiche und tiefgründige Geschichten aus und über eine für manche noch unbekannte Region hören – authentisch erzählt von Bewohnern vor Ort.