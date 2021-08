Hausgeister! Fast vergessen Gestalten - Szenische Lesung

Der Glaube an feurige Drachen, lästige Kobolde und fleißige Wichtel prägte das Leben und den Alltag der Menschen über viele Jahrhunderte hinweg. Heute haben wir kaum noch Bezug zu den Sagen unserer Vorzeit, obwohl die Faszination für das Sonderbare noch immer tief in uns schlummert. Der Künstler und Sagensammler Florian Schäfer lädt Sie daher ein, bei Kerzenschein in die Welt der fast vergessenen Geister des Hauses einzutauchen.

Dabei liest Schäfer nicht nur aus dem Buch "Hausgeister", das er gemeinsam mit der Camburger Volkskundlerin Janin Pisarek geschrieben hat: Lebensecht anmutende Kobolde und Wichtel begleiten den Sagensammler und können vor und nach der Lesung bewundert werden. Dazu plaudert Schäfer über Geister, Volksglauben und die Suche nach Wohlstand und Reichtum (für die es manchmal nur das richtige Kraut braucht).