Der Stadtjugendring Buxtehude e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Für Kinder, die in Stadtteilen mit wenig Freizeit- und Spielangeboten leben, ist ein mobiler Spielplatz ein ganz besonderes Highlight. Deshalb betreibt der Stadtjugendring Buxtehude e.V. das Spielmobil „Balu“, das vielen Kindern, mit einem Anhänger gefüllt mit Spielsachen, eine Freude bereitet. Nach nunmehr 20 Jahren im Einsatz muss das Spielmobil aufgrund vieler Schäden ersetzt werden. Mit einem neuen funktionsfähigen Spielmobil sollen die Kinder in den Außenbezirken der Hansestadt Buxtehude wieder erreicht werden. Der Verein Stadtjugendring Buxtehude e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Seit 1996 fährt der Verein Stadtjugendring Buxtehude e.V. mit dem Spielmobil „Balu“ durch die Stadt und bietet Kindern einen mobilen Spielplatz mit vielfältigen Aktivitäten. Nachdem das Spielmobil 20 Jahre lang genutzt wurde, ist es nun stark beschädigt. Deshalb soll ein neues Spielmobil angeschafft werden, um die Kinder- und Jugendarbeit in den Teilen der Stadt, in denen keine Outdoor-Angebote verfügbar sind, weiterhin unterstützen zu können. Ziel ist es, durch den mobilen Einsatz der Spielgeräte Kinder aus allen Stadtteilen und sozialen Verhältnissen zu erreichen. Die Heranwachsenden lernen durch das Angebot auf eine spielerische Art und Weise, was Gemeinschaftssinn bedeutet und stärken ihre sozialen Kompetenzen.„Vor kurzem haben wir zum Beispiel eine mobile Slackline besorgt. Darüber haben sich die Kids sehr gefreut. Wir wollen den Kindern in Zukunft noch mehr Spielmöglichkeiten zur Verfügung stellen und auch einen Ort haben, wo wir die Sachen gut verstauen können“, so Jörg Blanke, Projektleiter des Spielmobils „Balu“.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Vereins Stadtjugendring Buxtehude e.V. „Ich freue mich, dass wir den Verein mit der Spende unterstützen können. Der mobile Spielplatz ist ein tolles Konzept, um Kindern vielfältige Freizeitmöglichkeiten aufzuzeigen und sie sinnvoll zu beschäftigen“, betonte Stiftungsbotschafterin Helene Hesse, die selbst lange in Buxtehude gelebt hat, bevor sie nach Apensen gezogen ist.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de