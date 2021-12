Vertrauliches Gespräch zwischen einem Großvater und seiner Enkelin

Großvater, warum hast Du so wenig Haare auf dem Kopf?

Weil ich vor langer Zeit mal zu dicht ans Feuer geraten bin.

Großmutter sagt aber, dass Du früher nie etwas hast anbrennen lassen.



Großvater, warum hast Du so viele Falten im Gesicht?

Weil sie die Spuren eines interessanten und erfüllten Lebens sind.

Großmutter sagt aber, dass Du ein echter Langweiler bist.



Großvater, warum hast Du eine so große rote Nase?

Weil ich sie mir wegen meines Schnupfens so oft putzen muss.

Großmutter sagt aber, dass Du zu viel Rotwein trinkst.



Großvater, warum hast Du so große Ohren?

Weil ich dann besser hören kann.

Großmutter sagt aber, dass Du immer auf beiden Ohren taub bist, wenn sie mal was von Dir will.



Großvater, warum hast Du so große Augen?

Weil ich dann besser in die dunklen Abgründe meiner Seele blicken kann.

Großmutter sagt aber, dass Du wie ein alter Uhu aussiehst.



Großvater, warum hast Du einen so großen Mund?

Damit ich die Großmutter besser fressen kann.



Du, Wolf?

Ja, Rotkäppchen?

Darf ich dabei zugucken?



© Fred Lang

