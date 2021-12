Praxis Dr. Schräg (1)

Hier werden im Rahmen eines Projektes der Gesellschaft zur Erforschung zwischenmenschlicher Beziehungen (GzEzB) Telefongespräche veröffentlicht, in denen Menschen anonym um Rat bei den unterschiedlichsten Problemen um Hilfe gebeten haben. Die im Übrigen mit Augenzwinkern veröffentlichten Unterhaltungen sollen zum Schmunzeln, gelegentlich aber auch zum Nachdenken anregen.

Ja, Dr. Schräg am Apparat!Anrufer: Guten Tag, Herr Doktor!Dr. Schräg: Guten Tag! Was kann ich für Sie tun?Anrufer: Ich hätte da mal eine Frage und ... ähm ...Dr. Schräg: Ja?Anrufer: Also ich versteh' das nicht mit dem m/w/d.Dr. Schräg: Was genau verstehen Sie nicht? Sie müssen schon etwas deutlicher werden.Anrufer: Ich bin arbeitslos und will mich bei einer Spedition auf eine Stelle als Kraftfahrer bewerben. In der Anzeige steht m/w/d und das kapiere ich nicht so richtig.Dr. Schräg: Das ist doch eigentlich ganz einfach. Die Spedition sucht sowohl Kraftfahrer als auch Kraftfahrerinnen oder auch Diverse.Anrufer: Sehen Sie, Herr Doktor, das genau ist es, was ich nicht kapiere. Früher hieß es immer nur m/w und jetzt auf einmal heißt es m/w/d.Dr. Schräg: Also das liegt daran, dass es nicht nur Kraftfahrer, bzw. Kraftfahrerinnen gibt, sondern auch Menschen, die nichtbinär sind und sich weder als Mann, noch als Frau identifizieren. Oder Menschen, die schwul, bzw. lesbisch sind. „Divers“ ist übrigens auch ein Überbegriff für unterschiedliche Geschlechter wie zum Beispiel androgyn, genderfluid, genderqueer etc. Alle diese Menschen sollen sich in der Anzeige auch angesprochen fühlen.Anrufer: Aha! So ist das also. Ach übrigens ...Dr. Schräg: Ja?Anrufer: Die Kategorie "Genderqueer" fände ich für mich sehr passend.Dr. Schräg: Das müssen Sie zur Abwechslung aber jetzt einmal mir näher erläutern.Anrufer: Das ist doch ganz einfach. Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie manchmal nicht mehr wissen, ob Sie Männlein oder Weiblein sind?Dr. Schräg: Ja, das stimmt.Anrufer: Willkommen bei den Diversen, lieber Doktor!