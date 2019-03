Yoga im Kindergarten Bienekorb

SokratesEin besonderes Bewegungselement im Freien Kindergarten Bienenkorb ist neben der täglichen Bewegung im Garten dasmit Christine Schuster (www.christine-schuster.yoga).Die Kinder erlernen und erleben dabei unterschiedliche Yoga-Figuren sowie Entspannungsübungen und werden in ihrer Körperwahrnehmung begleitet. Kontrollierte Atemübungen helfen den Kindern bei der Stressbewältigung und können zur Selbstregulierung im Alltag eingesetzt werden.Aber am wichtigsten: Es macht einfach Spaß.Haben Sie Interesse an unserem speziellen Angebot für Ihr Kind?Dann besuchen Sie uns unter www.lech-donau.de