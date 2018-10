Forschertage an der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen

Spielerische Vermittlung von Physik, Chemie und Technik

Spannende Schulvormittage erlebten die Schüler und Schülerinnen der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen am 02.und 04.Oktober. Im Rahmen zweier Forschertage konnten sie naturwissenschaftliche Phänomene durch selbstständiges Experimentieren an insgesamt 35 Stationen erkunden.Dabei verwandelte sich jedes Klassenzimmer zu einer kleinen Forscherwerkstätte. Die Kinder hatten die Möglichkeit, zu den Bereichen Bauen, Technik, Feuer und Luft im Team verschiedene Experimente durchzuführen. Daneben konnten die kleinen Nachwuchsforscher selbst Flugzeuge oder Rennautos bauen. Durch die Anschaffung zahlreicher Forscherkisten konnte die Schule ihre Lernwerkstatt weiter ausbauen, mit deren Ausstattung die Projekttage erst möglich wurden.Mit großer Begeisterung wurde in jahrgangsübergreifenden Teams geforscht und ausprobiert, experimentiert und erklärt, Schlussfolgerungen gezogen und Erkenntnisse gewonnen. Voller Wissbegierde erklärten die etwas größeren Grundschulkinder den Jüngeren Physik, Chemie und Technik zum Anfassen.Die benötigten Materialien wurden vorab in den Klassenzimmern aufgebaut, die Versuchsdurchführung konnten die Schülerinnen und Schüler den bereitgestellten Experimentierkarten entnehmen. Nur bei auftretenden Problemen standen die Lehrkräfte sowie auch Sascha Obermann von der Ausstatterfirma mit Rat und Tat zur Seite. Ansonsten war es den Kindern überlassen, eine Vielzahl naturwissenschaftlicher Phänomene durch eigenständiges Ausprobieren zu erkunden.