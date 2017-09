Oktoberfest Pfaffenhofen 2017

Das Oktoberfest in Pfaffenhofen gilt zur Wiesn-Zeit als absolutes Highlight in der Region und lockt jedes Jahr Hunderte Besucher auf den Festplatz neben dem Fußballplatz des FC Pfaffenhofen - Untere Zusam, der die Feierlichkeiten ausrichtet. Für Speis und Trank, musikalische Unterhaltung ein Rahmenprogramm wie auf der Kirmes ist gesorgt.

Oktoberfest Pfaffenhofen

BeerPong-Turnier

Big Fish Party



Fischerfest

Übersicht der einzelnen Veranstaltungen:

Sa, 30.09.2017, 19 Uhr: Oktoberfest Pfaffenhofen (Veranstalter FC PUZ)

So, 01.10.2017, 19 Uhr: BeerPong-Turnier (Veranstalter FC PUZ)

Mo, 02.10.2017, 20 Uhr : Big Fish Party (Veranstalter Fischerverein, FC PUZ)

Di, 03.10.2017, ab 8 Uhr: Fischerfest (Veranstalter Fischerverein)

Das Oktoberfest 2017, das vom FC PUZ am, veranstaltet wird, wartet mit einigen Highlights auf. So wird es ein riesiges Festzelt geben, das sich vor den Bierzelten auf der Theresienwiese nicht verstecken muss. Weiterhin wird Original Augustiner Oktoberfestbier ausgeschenkt, das es sonst nur in München gibt. Höhepunkt des Abends ist der Auftritt der bekannten Showband 'Dolce Vita' . DerEin besonderes Ereignis ist fürgeplant. Die Fußballer des FC PUZ richten ein BeerPong-Turnier im Festzelt aus. Gespielt wird in Zweierteams. Es wird verschiedene Gruppen mit jeweils vier bis fünf Mannschaften geben, die im Turniermodus gegeneinander antreten. Die Gewinner qualifizieren sich für die Achtel- / Viertel- und Halbfinals. Es wurde eine maximale Spielzeit von 15 - 20 Minuten pro Spiel festgelegt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Startgebühr pro Team beträgt 20,00€.Nach dem Oktoberfest am 30. September gehen die Feierlichkeiten mit der 'Big Fish Party' am, direkt weiter. DJ Norre sorgt mit Pop- Rock- und Heavy-Musik aus den 70ern, 80ern und 90ern für die passende musikalische Untermalung. Einlass ist ab 20 Uhr. Veranstalter sind der Fischerverein und der FC Pfaffenhofen - Untere Zusam.Am, dem Tag der Deutschen Einheit, feiert der Fischerverein zum Abschluss des Feierlichkeiten beim traditionellen Fischerfest schließlich sein 40-jähriges Vereinsjubiläum. Ab 8 Uhr findet die Bayerische Castingmeisterschaft statt. Ab 9 Uhr wird ein Young- und Oldtimertreffen stattfinden. Als Höhepunkt tritt ab 19 Uhr die Coverband "The Beatles" auf und versorgt die Besucher mit den besten Hits der "Pilzköpfe".