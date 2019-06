Mein Mai 2019 in Butjadingen

Butjadingen : Eckwarderhörne |

Zwischen Jadebusen und Weser liegt meine Lieblingshalbinsel Butjadingen. Bei Myheimat habe ich schon oft über sie berichtet.

Jedes Mal entdecke ich in der auf den ersten Blick kargen Salzwiesen- und Marschlandschaft Veränderungen und Neuigkeiten. Spannend ist die Entwicklung des Langwarder Grodens. Der Hauptpriel verbreitert sich von Jahr zu Jahr. Neue kleinere Priele haben sich gebildet und Salzwiesenpflanzen haben begonnen, sich weiter anzusiedeln.Von der Vogelbeobachtungshütte aus erschließt sich ein Blick auf die Vogelwelt. Rotschenkel, Austernfischer, Enten, Gänse, Säbelschnäbler und viele mehr tummeln sich im Watt und auf den Salzwiesen. Sogar eine Eiderente und ein Nilganspärchen fühlten sich hier wohl.Das bereits zur Gemeinde Stadland gehörige Schwimmende Moor bei Sehestedt kann leider nicht mehr auf dem üblichen Bohlenweg begangen werden. Sowohl der Weg als auch die Beobachtungshütte sind nicht mehr sicher. Vom Deich aus kann man noch hineinschauen, da durch Auslichtungen Sichtachsen gebildet worden sind.Infolge von Verbreiterungs- und Erhöhungsarbeiten an den Deichen sind durch den Erdaushub Teiche und Seen, Pütte genannt, entstanden. Auch diese werden gerne von Seevögeln aufgesucht.