Betreuung statt Wohnung. Stadt Glücksburg stellt Betreuungsanträge für Ratsuchende-Bürger

Es dürfte der nächste Behördenskandal für die Stadt Glücksburg werden, werden ratsuchende Bürger gezielt in Betreuung geschickt? Familie M.* (*Name geändert) erhebt schwere Vorwürfe gegen das zuständige Ordnungsamt. Mitte 2018 wendete sich die Familie erstmalig an die Stadt, damals stand eine mögliche Kündigung ihrer Wohnung wegen einer Sanierung im Raum, die Stadt Glücksburg teilte der Familie mit, das es keine freien Obdachlosenunterkünfte gebe, Notfalls müsste man sie im gesamten Kreisgebiet verteilen, Familie M. suchte weiter nach einer Wohnung, doch kurz darauf erhält sie einen Anruf der Betreuungsbehörde in Flensburg, die Stadt Glücksburg hatte für beide Betreuung angeregt.



Das Verfahren wird im Januar 2019 vom Amtsgericht Flensburg eingestellt. Im Sommer 2019 erhalten sie dann die Kündigung ihrer Mietwohnung und wendeten sich erneut an die Stadt, die hat zwei mögliche Unterkünfte in Aussicht, doch müsste die Familie getrennt werden.



„Mir wurde gesagt das ich eine Wohnung zusammen mit zwei Migranten bekommen würde, doch wäre Männerbesuch auch von Familien-Mitgliedern nicht erwünscht.“ schildert Frau M. die Aussage der Behörde. Kurz danach stellt die Stadt Glücksburg erneut Betreuungsanregung beim Amtsgericht Flensburg. Familie M. schaltet ihren Anwalt ein. Doch daran scheint sich die Betreuungsbehörde in Flensburg nicht gebunden zu fühlen.



„Als ich während des ersten Betreuungsverfahrens im Krankenhaus lag, besuchte man mich ohne vorherigen Termin, trotz das mein Telefon klingelte und die Familie anrief, gab man mir den Hörer nicht, die würden später wieder anrufen“ schilderte Frau M. die Situation mit der zuständigen Sachbearbeiterin der Betreuungsbehörde.



Auch diesmal erscheint es so das die Behörde nicht korrekt arbeitet. „Trotz das mein Anwalt jeglichen Kontakt führt, werde ich angeschrieben und soll unbedingt der Betreuung zustimmen“, Frau M. vermutet es geht der Betreuungsbehörde ums Geld, die meisten Betreuer werden nämlich vom Betreuenden bezahlt und das zwangsweise.



In einer Email der Behörde versucht diese mit unseriösen Aussagen Frau M. zur Zustimmung zu bewegen, so heißt es in der Email, die vorliegt.



„Hier könnte ein Betreuer z.B. unterstützen, indem eine Pflegegradüberprüfung beantragt und evtl. einen Pflegedienst beauftragt wird. Auch könnte ein Betreuer Ihnen hilfreich bei einer Wohnungssuche zur Seite stehen. Gern würde ich mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch nochmal Chancen und Unterstützung durch eine Betreuung erörtern.“



„Die Leute werden eindeutig massiv unter Druck gesetzt, das sie der Betreuung zustimmen“ verurteilt Frau M. das Vorgehen der Behörde.



Wir machen uns auf Spurensuche in Glücksburg und finden die besagte Obdachlosenunterkunft, die ausschließlich von Flüchtlingen bewohnt werden, die in Mietwohnungen als WGs untergebracht werden, keiner von ihnen hat einen Betreuungsantrag erhalten. Ein Insider der Stadtverwaltung der nicht genannt werden will, berichtet von katastrophalen Zuständen: „Die Stadt hat durch die Flüchtlingswelle zu wenige Wohnungen, es könnte System haben, das man gegen Obdachlose Betreuungsantrag stellt, damit diese auf andere Städte verteilt werden, die Stadt braucht so keine neuen Wohnungen mieten und kann die Flüchtlingswelle gerade so bewältigen.“



Auch Herr M. hat diesen Eindruck und will die Stadt so schnell wie möglich verlassen. „Glücksburg hat nicht nur Probleme mit enormen Schulden, sondern auch mit seiner Politik und seinem Verhalten gegenüber Bürgern.“ Herr M. sieht die Politik in Glücksburg weiter kritisch „die Leute werden in ein Neubaugebiet gelockt um dann an der Steuerschraube zu drehen, die meisten Familien die nach Glücksburg ziehen, werden in den nächsten Jahren ein böses erwachen erleben. Ich kann das keinem empfehlen sich dort nieder zu lassen.“



Damit könnte Herr M. richtig liegen, die Stadt Glücksburg gibt ihre Schuldenlast 2017 mit 17,4 Millionen Euro an, daher wurde die Grundsteuer von 480% auf 700% erhöht, berichtet die Stadt auf einer Einwohnerversammlung. Familie M. will weiter kämpfen, wann das Amtsgericht über den zweiten Betreuungsantrag entscheidet ist aber noch nicht bekannt.

