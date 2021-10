Führungswechsel bei den Freien Wählern Burtenbach

„Es ist Zeit, die Führung des Vereins in jüngere Hände zu legen“, ist sich die scheidende Vorsitzende Christina Scherer sicher. Seit 2002 stand die Verwaltungsangestellte an der Spitze der Freien Wählervereinigung Burtenbach. Seit 19 Jahren ist Christina Scherer ebenfalls Mitglied des Marktgemeinderates Burtenbach. Ganz aufhören wird und will Scherer nicht. Sie übernimmt als Schatzmeisterin ein neues Aufgabengebiet im Verein. In ihrer Zeit als Vereinsvorsitzende sei ihr stets wichtig gewesen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger eine eigene Meinung vom kommunalpolitischen Geschehen bilden konnten und manches Vorhaben kritisch hinterfragten.Bei der Kommunalwahl 2020 traten die Freien Wähler bereits mit einer verjüngten Kandidatenliste an. Die durchwegs sehr guten Stimmenergebnisse signalisierten, dass der eingeschlagene Weg der richtige war.Mit dem 26-jährigen Fabian Dolde ist der Generationenwechsel geglückt. Der Unternehmer möchte stärker auch Jüngere und deren Interessen ansprechen und hierzu den Einsatz von Social-Media-Plattformen ausbauen. Wichtig sei jedoch, ganz nah bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein. „Instagram und Facebook sind keine Allheilmittel! Wichtig ist auch der persönliche Kontakt“, meint Dolde. So möchte er regelmäßige Vereinsversammlungen zu aktuellen Themen in der Gemeindepolitik und die gut besuchten Betriebsbesichtigungen lokaler Unternehmen weiter fortsetzen und intensivieren. Dabei kann er auf die deutlich verjüngte Vorstandschaft zählen. Dies sind Sebastian Rommel (Stellvertretender Vorsitzender), Christina Scherrer (Schatzmeisterin), Andreas Kempter (Schriftführer) sowie die Beisitzer Bernhard Bohnacker, Michael Eckert, Karin Lukas, Walter Oechsle und Snezana Scheel.Auf dem Foto vlnr: Der neue Vorsitzende Fabian Dolde, die bisherige Vorsitzende Christina Scherer sowie der Stellvertretende Vorsitzende Sebastian Rommel