Wurstessen vom Schützenverein “Gut Ziel“ Wettmar von 1902 e.V.

Das t

raditionelle Wurstessen verbunden mit dem Er-und-Sie-Schießen

fand am 19.11.20921 im Schützenhaus Wettmar statt. Mit guter Laune trafen die angemeldeten Gäste ein. Bevor es zum Essen ging konnte jeder auf eine Scheibe schießen, die „Paare“ wurden zusammen gelost. Jens Sdrojek, 1. Vorsitzender, begrüßte die Teilnehmer und wies auf die Tradition des Wurstessens hin. Die Damen hatten wunderschöne Wurstteller (oder Käseteller) für jeden vorbereitet.Nach dem gemeinsamen Essen wurden die Ergebnisse vom Vereine- und Er&Sie Schießen bekannt gegeben. Platz 2 beim Vereine Schießen errang die Gruppe von Jens Krüger und die Mannschaft Latschclub von Udo Maurer holte sich den Sieg.Elisabeth Brunkhorst und Rico Hädrich siegten beim Er-und-Sie Schießen.Als gelungener Abend konnte dieses Beisammensein in den Abendstunden erfolgreich abgeschlossen werden.Am 08.12.2021 um 15.00 Uhr wird zur Seniorenweihnachtsfeier eingeladen. Eine Anmeldung ist bei C. Krüger, G. Wimmer oder D. Rieckenberg per e-Mail oder telefonisch erforderlich.Am 23.11., 30.11. und 07.12.2021 findet das Preisschießen und das Schießen um die Milchkanne statt. Die Preisverleihung erfolgt am 18.12.2021 beim Grünkohlessen/Jahresabschluss im Schützenhaus. Hier werden auch die Grünkohlmajestäten ermittelt!