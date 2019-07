Tennis-Herren 60 holen den Titel

Burgwedel : Tennisanlage des SV Großburgwedel |

Endrunde der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften erreicht

Team wird nordostdeutscher MeisterVoller Stolz nahm die Herren-60-Mannschaft den Titel „Nordostdeutscher Meister“ entgegen, den sie sich in spannenden Matches in der Regionalliga Nordost erkämpft hatte. Ungeschlagen blieb das Team um Kapitän Dr. Olaf Harder gegen die Mannschaften des BTHC Braunschweig, SCC Berlin, HTC Kiel und TC Hamburg-Barmstedt. In einem harten Finale gegen den Tabellenzweiten TC Stade erkämpfte sich der SV Großburgwedel den Sieg mit 5:4. Harder, amtierender deutscher Meister im Einzel und Doppel, und das Team aus Heinz Küppers-Anhamm, Andreas Hillmann, Dr. Peter Eichler, Jörg Damm, Volker Hardtke und Dr. Thomas Baun qualifizierten sich damit für dieausgerichtet werden. Für die Zuschauer gibt eszu sehen, wenn die Mannschaft des SV Großburgwedel mit den Teams vom TuS 04 Essen, TC Eschborn und TC Luitpold München um den Titel streitet. Neben ausländischen Spielern werden auch ehemalige Daviscupspieler sowie ehemalige Welt- und Europameister ebenso wie Akteure aus den Top Ten der deutschen Rangliste als Gäste erwartet.