Burgwedel : Sporthalle Sonnenblumenschule |

Ab dem 10. Oktober 2017 haben die die 3 bis 5 jährigen Mädchen und Jungen ihre Übungsstunden nun jeden Dienstag in der Zeit von 16.00 – 17.00 Uhr in der Sporthalle der (Sonnenblumenschule) Thönser Grundschule. Das Eltern-Kind-Turnen (Kinder bis 3 Jahre) findet wie gewohnt jeden Donnerstag von 16.00 bis 17.00 Uhr statt und das Kinderturnen für die 6 bis 10-jährigen ist unverändert mittwochs in der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr.