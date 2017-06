Burgwedel : Am Brunnen |

Am Sonntag, d. 11. Juni 2017, trifft sich die Wandersparte des SSV Thönse um 10.00 Uhr am Brunnen und unternimmt Ruhms Drei-Wasserstraßen-Radtour.

Nach kurzer Anfahrt mit den PKWs wird am Mittellandkanal, an der Leine und am Stichkanal Linden entlang zu den Herrenhäuser Gärten geradelt. Verpflegung und Getränke bitte mitnehmen. Die Strecke ist ca. 32 km lang und führt überwiegend durch Hannovers Grünanlagen.

Weitere Info bei Familie Ruhm Tel.: 05139/87123